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Рис Джеймс прокомментировал ничью в матче «Челси» — «Борнмут»

Даниил Аршавский
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Капитан «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями после ничейного исхода матча 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

«Для меня большая честь снова представлять эту команду, и я счастлив вернуться. Когда мы выступаем против лучших команд, мы не уклоняемся от игры. Посмотрим, где окажемся по итогу сезона», — сказал Джеймс в эфире BBC Radio 5 Live.

«Челси» набрал 37 очков и располагается на 4-й строчке турнирной таблицы АПЛ. «Борнмут» идет 7-м с 34 баллами.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Челси
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
3
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
12
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
13
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
14
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 2 : 2
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 3 : 2
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 2 : 2
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 1
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 14
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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