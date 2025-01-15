Рис Джеймс прокомментировал ничью в матче «Челси» — «Борнмут»

Капитан «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями после ничейного исхода матча 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

«Для меня большая честь снова представлять эту команду, и я счастлив вернуться. Когда мы выступаем против лучших команд, мы не уклоняемся от игры. Посмотрим, где окажемся по итогу сезона», — сказал Джеймс в эфире BBC Radio 5 Live.

«Челси» набрал 37 очков и располагается на 4-й строчке турнирной таблицы АПЛ. «Борнмут» идет 7-м с 34 баллами.