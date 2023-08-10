Рис Джеймс назначен новым капитаном «Челси»

«Челси» в социальных сетях объявил, что новым капитаном команды будет защитник Рис Джеймс.

23-летний англичанин является воспитанником лондонского клуба. Он с 2019 года выступает за основной состав «синих».

На счету Джеймса 147 матчей во всех турнирах за основу «Челси», а также 11 голов и 20 голевых передач.