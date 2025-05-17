Джеймс: «Людям нравится списывать «Челси» со счетов»

Защитник «Челси» Рис Джеймс после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре АПЛ отметил, что команда попадет в Лигу чемпионов.

«Я думаю, что клубу место именно там, в Лиге чемпионов. Нужно участвовать в лучших соревнованиях. Людям нравится списывать нас со счетов и называть неопытными. Сегодня мы играли против очень опытной команды и выиграли. Мы сделали то, что должны были сделать», — цитирует BBC Джеймса.

«Челси» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. У «синих» осталось два матча в этом сезоне: против «Ноттингем Форест» (38-й тур АПЛ) и против «Бетиса» (финал Лиги конференций).