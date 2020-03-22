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Рио Фердинанд: «Видич лучше ван Дейка, но Виргил сейчас — лучший защитник мира»

12:54
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кого считает лучше — своего бывшего одноклубника Неманью Видича или защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

— Кто лучше — Видич в свои лучшие годы или ван Дейк? Хороший вопрос, — цитирует Daily Mail Фердинанда. — Я бы выбрал Видича, потому что он был моим партнером по команде. Он прикрывал мою спину, а я — его. Впрочем, мне нравится ван Дейк, не поймите меня неправильно. Он сейчас — лучший защитник в мире, это точно. Было бы интересно посмотреть, как бы он играл в наше время. В любом случае, Виргил — топ-игрок.

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