Рио Фердинанд считает, что стиль «МЮ» не подходит Магуайру

Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд поддержал защитника манкунианцев Харри Магуайра.

«В сборной Англии Магуайр был феноменален. Он был невероятным. Нельзя сказать, что он нулевой игрок, за Англию он играл просто невероятно. За Англию он отлично выступает, но они играют в футбол, который, вероятно, подходит ему.

Стиль «Манчестер Юнайтед» и то, как они играют, скорее всего, не подходят ему. Дело вовсе не в его форме и уверенности», — цитирует Фердинанда Vibe with Five.

В этом сезоне 29-летний англичанин провел 26 матчей в АПЛ, забив 1 гол.