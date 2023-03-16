Рио Фердинанд разочарован игрой «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Защитник сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, что думает об игре «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль», похоже, ни разу не верил в то, что пройти в следующий раунд реально. И потому сыграли они на удивление плоско", — цитирует слова Фердинанда BT Sport.