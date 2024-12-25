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Фердинанд: «Фергюсон знал, что нужно Роналду, чтобы стать лучшим игроком мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду в 2008 году.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в интервью BBC Sport в рамках документального фильма под названием «Сэр Алекс» отметил, что жесткость Алекса Фергюсона помогла нападающему Криштиану Роналду эволюционировать в пятикратного обладателя «Золотого мяча» после ухода из английского клуба.

«Посмотрите на игрока, которым Криштиану стал. Ему нужны были такие моменты. И тренер знал, что он может быть мягким и милым с ним, но он также должен был быть жестким, чтобы привести его туда, где он оказался — стал лучшим игроком мира, когда ушел из «МЮ», — сказал Фердинанд.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22.

Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
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Челси – Фулхэм
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Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
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Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
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 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

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Челси

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П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

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 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

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И К Ж
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