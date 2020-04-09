Рио Фердинанд рассказал, что мог уйти в «Барселону» в 2008 году

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что мог перейти в «Барселону» в 2008 году.

— Я был очень близок к переходу в «Барселону», — приводит Goal.com слова Фердинанда. — Мой агент вел переговоры, а я поговорил с главным тренером каталонцев Франком Райкардом после матча с «Барсой», когда мы сыграли 0:0. Всегда говорил, что хотел попробовать свои силы за границей, остановить меня мог только успех на родине. Мне повезло, что я играл за «Манчестер Юнайтед», уйти из которого практически нереально. В итоге, мы прошли «Барселону» а потом выиграли Лигу чемпионов, и я решил, что нет смысла уходить из лучшей команды Европы в команду, которая находилась на стадии перестройки. Тогда Хави, Иньеста и Месси еще не вышли на тот уровень, которого достигли через 3-4 года.