Рио Фердинанд: «Проблемой Верона в «МЮ» был характер Роя Кина»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, почему Хуан Себастьян Верон не смог раскрыться в составе «красных дьяволов». По мнению Фердинанда, аргентинец не стал лидером команды из-за капитана Роя Кина. Фердинанд выступал за «МЮ» с 2001 по 2003 год.

— Верон забил один из лучших голов, которые я видел на тренировках, — цитирует Squawka Фердинанда. — Удар рабоной, с острого угла. Вся тренировка остановилась, все говорили: «Вы видели, что только что сделал Верон?»

Он был невероятным игроком, отличным распасовщиком. Единственное, что, на мой взгляд, помешало ему, Рой Кин. Он обладал более доминирующим характером, забирал мячи на его позициях.

Верон пришел в «МЮ» из «Лацио», «Пармы», где вся игра проходила через него. Он перешел в «МЮ», где его ролью обладал Рой Кин. Думаю, Рой Кин был проблемой. И это не вина Роя Кина, просто у него был более доминирующий характер.