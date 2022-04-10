Рио Фердинанд оценил игру «Манчестер Юнайтед» при Ральфе Рангнике

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил игру «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Ральфе Рангнике.

«Говорили, что при Сульшере у «МЮ» не было стиля, философии и идентичности. Поэтому его теперь нет в клубе. Сейчас я тоже не могу сказать, как именно играет «МЮ», определить структуру и философию команды, ее нет. Команда выглядит потерянной, если честно», — цитирует Фердинанда BT Sport.