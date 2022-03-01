Рио Фердинанд не верит в возможность «МЮ» завоевать трофеи в ближайшие два года

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что клубу в ближайшие годы не удастся выиграть трофеи.

«Проблема в том, что, когда придет новый главный тренер, команде придется подстраиваться под новый стиль игры. С точки зрения трофеев «МЮ» должен списать следующие год или два.Сколько времени потребовалось Клоппу, чтобы выиграть трофей в «Ливерпуле»? Порой нужно смириться и сделать выводы», — сказал Фердинанд на своем канале в YouTube.

После 28 туров АПЛ «МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.