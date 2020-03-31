Рио Фердинанд: ««МЮ» должен подписать Кейна и Санчо во что бы то ни стало»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кого считает отличной кандидатурой для «красных дьяволов» в летнее трансферное окно.

— Харри Кейн всегда был скромным парнем, но он уже взорвал несколько информационных бомб, — цитирует Goal.com Фердинанда. — Он ждал, что его мечты сбудутся в «Тоттенхэме», но этого так и не случилось. Он расстроен. Вы же не думаете, что Харри будет счастлив, если он будет и дальше забивать голы, бить рекорды, но в итоге не возьмет ни одного трофея в клубной карьере? Будет совсем наоборот. На мой взгляд, Кейн сделал четкое заявление о том, что хочет выигрывать титулы, и это сигнал тревоги для всех остальных. По сегодняшнему рынку могу сказать, что он будет стоить порядка 130 миллионов фунтов. «МЮ» точно будет претендовать на него, потому что он шикарно подходит команде. Также, слухи связывают Джейдона Санчо с различными командами: «Челси», «ПСЖ» и так далее. На мой пристрастный взгляд, «Манчестер Юнайтед» — идеальное место для этого парня. Если он придет в «МЮ» и возьмет номер «7», то будет играть за «красных дьяволов» 10 лет. У него огромный потенциал. «Манчестер Юнайтед» обязан подписать Санчо и Кейна во что бы то ни стало.