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Рио Фердинанд: ««Манчестер Юнайтед» надо подписать Партея, Ндиди или Сауля»

15:25
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд дал совет бывшему клубу насчет позиций, которые стоит укрепить.

— «МЮ» нужно подписать полузащитника, например, Томаса Партея из «Атлетико» или Уилфреда Ндиди из «Лестера», — цитирует Goal.com Фердинанда. — Еще один вариант — Сауль, он мне тоже очень нравится. Кроме того, «МЮ» не хватает центрального защитника, команде он очень нужен. Кто-то вроде Кулибали из «Наполи» или Бена Годфри из «Норвича».

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