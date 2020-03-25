Рио Фердинанд: «Игало заслужил, чтобы «МЮ» его выкупил»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «красных дьяволов» Одион Игало, права на которого принадлежат «Шанхай Шеньхуа», заслужил чтобы английский клуб его выкупил.

— Сначала все писали: «Зачем нам Игало, о чем думает Сульшер?», признаюсь, я тоже так думал, — цитирует Goal.com Фердинанда. — Он ведь играл в Китае, а там чемпионат по уровню и рядом не стоит с АПЛ, так что многие сомневались в Одионе. Что ж, этот парень доказал, что мы все ошибались насчет него. Приятно видеть, что ему действительно не все равно на «Манчестер Юнайтед». Он же все жизнь болел за «красных дьяволов». Игало выглядит так, словно каждый день благодарит Сульшера за предоставленную возможность выступать в любимой команде. Нигериец не из тех, кто считает: «Да, «МЮ» повезло, что я играю за эту команду». Он заслужил, чтобы руководство «красных дьяволов» его выкупило.

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ», за который нигериец выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего форварда в 6,5 миллиона фунтов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов выкупить игрока за 16 миллионов евро.