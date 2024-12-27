Ринат Билялетдинов рассказал, какой тип футболиста нужен «Манчестер Юнайтед»

Российский тренер Ринат Билялетдинов объяснил, какого игрока не хватает «Манчестер Юнайтед».

«Вспомните, кто задавал тон тому «Манчестер Юнайтед» и если были иностранцы типа Кантона. Французы именно такого направления! Атлетичного, скоростного, поэтому там бразильцы быстро прокисают. Потому что в АПЛ долго на земле не валяются, и это признак слабости — требовать лежать и корчиться, а потом выздороветь за две секунды. Если таких игроков не воспитывает «Манчестер Юнайтед» в своей академии, то пополниться неоткуда. Пробиться англичанину в премьер-лиге очень не просто», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 22 очка за 18 туров.