Рико Льюис: «Когда Холанн получает мяч, ты уже можешь быть уверен, что он забьет»

Рико Льюис, защитник «Манчестер Сити», похвалил нападающего Эрлина Холанна, который оформил хет-трик в матче 3-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

«Это невероятно. Когда Холанн получает мяч, ты уже можешь быть уверен, что он забьет. Это то, что помогает нам в каждой игре. Когда мы оказываемся в трудной ситуации, может быть, нам нужен гол, он как раз тот человек, который нас спасет. В девяти случаях из десяти, когда ему удается пробить, он обязательно забьет. Я в восторге от этого», — приводит слова Льюиса пресс-служба «Сити».

Всего в АПЛ Холанн сыграл за «горожан» 69 матчей, в которых забил 70 голов и сделал 12 результативных передач.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков в 3 матчах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. 14 сентября команда сыграет с «Брентфордом».