«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла», а «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем».

Первые матчи состоятся 8 января, а ответные — 5 февраля.

В прошлом сезоне турнир выиграл «Ливерпуль», который является рекордсменом по количеству побед в этом кубке — 10.