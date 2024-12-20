«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла», а «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем».
Первые матчи состоятся 8 января, а ответные — 5 февраля.
В прошлом сезоне турнир выиграл «Ливерпуль», который является рекордсменом по количеству побед в этом кубке — 10.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
7
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|- : -
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4
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