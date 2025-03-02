Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом»

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.

2 марта определился предпоследний четвертьфиналист турнира — «Фулхэм» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 4:3). Последний участник следующей стадии определится в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Ипсвича».

В 1/4 финала сыграют следующие пары:

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

«Престон» — «Астон Вилла»

«Борнмут» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» — «Ноттингем Форест"/"Ипсвич»

Матчи четвертьфиналов пройдут 28-31 марта.