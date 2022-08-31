«Рейнджерс» и «Селтик» хотят заполучить Баркли

Экс-полузащитник «Челси» Росс Баркли может продолжить карьеру в Шотландии.

По информации CBS Sports Golazo, «Рейнджерс» и «Селтик» сильно заинтересованы в подписании 28-летнего англичанина. Также несколько клубов АПЛ хотят заполучить игрока.

На этой неделе «Челси» и Баркли договорились о расторжении контракта. В составе синих полузащитник стал обладателем Кубка Англии (2017/18), победителем лиги Европы (2018/19) и победителем клубного чемпионата мира (2021).

Баркли — воспитанник «Эвертона», он перешел из этой команды в «Челси» в январе 2018 года. Футболист выступал на правах аренды за «Астон Виллу» в сезоне-2020/21.