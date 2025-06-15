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15 июня 2025, 10:12

Рейндерс: «Я пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брейне»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Новичок «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс заявил, что пришел в стан «горожан» не для того, чтобы заменить полузащитника Кевина Де Брейне, перешедшего в «Наполи».

«Я пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брейне, а чтобы играть в свой футбол. Однако я анализирую игру разных футболистов и заимствую то, что у них получается особенно хорошо. У Кевина Де Брейне мне нравится, как он оценивает ситуацию на поле и делает передачи», — приводит слова Рейндерса City Xtra.

О переходе Рейндерса из «Милана» было объявлено 11 июня. В сезоне-2024/25 АПЛ «Манчестер Сити» финишировал на третьем месте.

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Кевин Де Брейне
ФК Манчестер Сити
Тиджани Рейндерс
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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