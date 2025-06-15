Рейндерс: «Я пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брейне»

Новичок «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс заявил, что пришел в стан «горожан» не для того, чтобы заменить полузащитника Кевина Де Брейне, перешедшего в «Наполи».

«Я пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брейне, а чтобы играть в свой футбол. Однако я анализирую игру разных футболистов и заимствую то, что у них получается особенно хорошо. У Кевина Де Брейне мне нравится, как он оценивает ситуацию на поле и делает передачи», — приводит слова Рейндерса City Xtra.

О переходе Рейндерса из «Милана» было объявлено 11 июня. В сезоне-2024/25 АПЛ «Манчестер Сити» финишировал на третьем месте.