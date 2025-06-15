Рейндерс: «Я пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брейне»
Новичок «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс заявил, что пришел в стан «горожан» не для того, чтобы заменить полузащитника Кевина Де Брейне, перешедшего в «Наполи».
«Я пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брейне, а чтобы играть в свой футбол. Однако я анализирую игру разных футболистов и заимствую то, что у них получается особенно хорошо. У Кевина Де Брейне мне нравится, как он оценивает ситуацию на поле и делает передачи», — приводит слова Рейндерса City Xtra.
О переходе Рейндерса из «Милана» было объявлено 11 июня. В сезоне-2024/25 АПЛ «Манчестер Сити» финишировал на третьем месте.
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3
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|0
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4
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|0
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|0
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6
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|0
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7
|Сандерленд
|0
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|0
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|0
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8
|Брайтон
|0
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|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
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