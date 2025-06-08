Рейндерс будет получать в «Манчестер Сити» 8 миллионов евро в год

Форвард «Милана» Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний голландец обойдется английскому клубу в 55 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусами. Контракт с игроком будет рассчитан до 2030 года, по которому футболист будет получать 8 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Рейндерс провел 54 матча, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.