Рейна проведет остаток сезона в «Астон Вилле»
22:26
Вратарь «Милана» Пепе Рейна проведет остаток сезона в «Астон Вилле», сообщает официальный сайт английского клуба.
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит сказал: «Нам удалось найти в Пепе игрока, который обладает богатым опытом в премьер-лиге.
Том Хитон выбыл до конца сезона, но Рейна соответствует нашим критериям не только из-за его опыта, но и из-за его лидерских качеств".
37-летний испанец провел три матча во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.
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