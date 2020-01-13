Вратарь «Милана» Пепе Рейна проведет остаток сезона в «Астон Вилле», сообщает официальный сайт английского клуба.

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит сказал: «Нам удалось найти в Пепе игрока, который обладает богатым опытом в премьер-лиге.

Том Хитон выбыл до конца сезона, но Рейна соответствует нашим критериям не только из-за его опыта, но и из-за его лидерских качеств".

37-летний испанец провел три матча во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.