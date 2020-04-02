Рейна, переболевший коронавирусом, уже тренируется

Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна, арендованный у «Милана», приступил к индивидуальным тренировка. Испанец переболел коронавирусом?.

«В конце шторма... всегда золотое небо. Готов продолжать борьбу. Взбобдритесь все и будьте жестким против коронавируса. Спасибо за все сообщения поддержки!» — написал Рейна в Twitter.

At the end of a storm... there's a golden sky. Ready to keep fighting. Cheer up everybody and be tough against ???



Thank you for all the messages of support received! ?? pic.twitter.com/KT1KVg0gEl — Pepe Reina (@PReina25) April 1, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется