Reuters: Фернандеш устал от ситуации в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш намерен покинуть команду летом, сообщает Reuters.
Как отмечает источник, 31-летний футболист устал от «неразберихи» в клубе. При этом одноклубники португальца с пониманием относятся к его желанию.
В начале января «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. Во вторник клуб объявил о назначении на эту должность Майкла Кэррика, контракт с которым подписан до конца сезона-2025/26.
Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Он провел 310 матчей за команду во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 95 результативных передач. Вместе с «МЮ» полузащитник стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2023/24 и победителем Кубка лиги-2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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