Reuters: Фернандеш устал от ситуации в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш намерен покинуть команду летом, сообщает Reuters.

Как отмечает источник, 31-летний футболист устал от «неразберихи» в клубе. При этом одноклубники португальца с пониманием относятся к его желанию.

В начале января «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. Во вторник клуб объявил о назначении на эту должность Майкла Кэррика, контракт с которым подписан до конца сезона-2025/26.

Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Он провел 310 матчей за команду во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 95 результативных передач. Вместе с «МЮ» полузащитник стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2023/24 и победителем Кубка лиги-2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.