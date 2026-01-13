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13 января, 23:20

Reuters: Фернандеш устал от ситуации в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб

Алина Савинова
Бруну Фернандеш.
Фото AFP

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш намерен покинуть команду летом, сообщает Reuters.

Как отмечает источник, 31-летний футболист устал от «неразберихи» в клубе. При этом одноклубники португальца с пониманием относятся к его желанию.

В начале января «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. Во вторник клуб объявил о назначении на эту должность Майкла Кэррика, контракт с которым подписан до конца сезона-2025/26.

Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Он провел 310 матчей за команду во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 95 результативных передач. Вместе с «МЮ» полузащитник стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2023/24 и победителем Кубка лиги-2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Кэррик — о назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед»: «Я знаю, что требуется для успеха в этом клубе»

«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в Кубке лиги
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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