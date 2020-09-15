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«Решил бросить себе новый вызов». Иванович — о возвращении в АПЛ

18:30
Бранислав Иванович. Фото ФК «Вест Бромвич».
Бранислав Иванович. Фото ФК «Вест Бромвич».
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Новичок «Вест Бромвича» Бранислав Иванович объяснил, почему принял предложение английского клуба.

— АПЛ — лучшая лига в мире, — цитирует серба официальный сайт «Вест Брома». — Я решил бросить себе новый вызов. И действительно очень рад вернуться в английскую премьер-лигу. Надеюсь, что смогу добиться успеха.

Меня питают большие амбиции и я хочу доказать, что еще чего-то стою. Буду отдавать всего себя в играх за команду.

Напомним, 36-летний Иванович вернулся в АПЛ через три года после ухода из «Челси» в 2017 году. В «Челси» Иванович провел девять сезонов. В составе «Зенита» Иванович стал капитаном и дважды выиграл титул РПЛ.

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