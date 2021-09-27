Рэшфорд заявил, что в ближайшее время ему могут разрешить начать контактные тренировки
13:58
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем Twitter рассказал о своем самочувствии после операции на плече.
В скором времени игроку могут разрешить начать контактные тренировки.
«Отличный понедельник! В планах у меня — консультация с врачом в пятницу. Если все пройдет хорошо, мне разрешат начать контактные тренировки», — написал Рэшфорд.
В этом сезоне футболист не принял участия ни в одном матче команды. В конце июля сообщалось, что он пропустит около трех месяцев.
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю