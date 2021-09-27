Рэшфорд заявил, что в ближайшее время ему могут разрешить начать контактные тренировки

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем Twitter рассказал о своем самочувствии после операции на плече.

В скором времени игроку могут разрешить начать контактные тренировки.

«Отличный понедельник! В планах у меня — консультация с врачом в пятницу. Если все пройдет хорошо, мне разрешат начать контактные тренировки», — написал Рэшфорд.

Happy Monday. I see the doctor on Friday for a consultation. All being well, I will get the green to join in with contact training again. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) September 27, 2021

В этом сезоне футболист не принял участия ни в одном матче команды. В конце июля сообщалось, что он пропустит около трех месяцев.