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Рэшфорд заявил, что в ближайшее время ему могут разрешить начать контактные тренировки

13:58
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своем Twitter рассказал о своем самочувствии после операции на плече.

В скором времени игроку могут разрешить начать контактные тренировки.

«Отличный понедельник! В планах у меня — консультация с врачом в пятницу. Если все пройдет хорошо, мне разрешат начать контактные тренировки», — написал Рэшфорд.

В этом сезоне футболист не принял участия ни в одном матче команды. В конце июля сообщалось, что он пропустит около трех месяцев.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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