Рэшфорд выбыл на срок до трех месяцев

Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда может оказаться достаточно серьезной, утверждает журналист The Times Генри Уинтер. 22-летний форвард получил повреждение спины 15 января, на 16-й минуте матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:0).

По информации журналиста, обследование выявило у него стрессовый перелом, а углубленный осмотр обнаружил двойной стрессовый перелом. Ожидается, что Рэшфорд пропустит от двух до трех месяцев.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 31 матч и забил 19 голов во всех турнирах. Он не попал в заявку на игру 22-го тура против «Ливерпуля», которая проходит в эти минуты на «Энфилде».

Трансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»