Рэшфорд возвращается в общую группу «МЮ»
21:47
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к возвращению в общую группу команды, сообщает официальный сайт клуба. Форвард получил травму спины в январе. Существовал риск, что он в нынешнем сезоне больше не сыграет.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был прерван и еще может возобновиться летом. Таким образом, в случае возобновления сезона лидер атак «МЮ» еще может помочь команде.
В текущем сезоне Рэшфорд отметился 19 голами в 31 матче во всех турнирах.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020