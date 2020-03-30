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Рэшфорд возвращается в общую группу «МЮ»

21:47

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к возвращению в общую группу команды, сообщает официальный сайт клуба. Форвард получил травму спины в январе. Существовал риск, что он в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был прерван и еще может возобновиться летом. Таким образом, в случае возобновления сезона лидер атак «МЮ» еще может помочь команде.

В текущем сезоне Рэшфорд отметился 19 голами в 31 матче во всех турнирах.

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