Рэшфорд, Стерлинг и Бернарду Силва поборются за звание лучшего молодого игрока Англии

Стали известны кандидаты на звание лучшего молодого игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации, информирует BBC. Это ежегодная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту сезона в английском футболе.

В список вошли: полузащитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.