14:38 | Футбол — Англия

Рэшфорд, Стерлинг и Бернарду Силва поборются за звание лучшего молодого игрока Англии

0
Обсудить

Стали известны кандидаты на звание лучшего молодого игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации, информирует BBC. Это ежегодная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту сезона в английском футболе. 

В список вошли: полузащитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ