Рэшфорд считает, что нынешний состав «МЮ» готов брать большие трофеи

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о выступлении клуба в текущем сезоне.

«Думаю, нынешний состав команды готов выигрывать в крупных турнира. Мы близки к этому. Нам нужно сделать финальный рывок, чтобы стать командой, котороя сможет бороться за победу в любых турнирах. В топ-матчах мы выглядим на равных с любой командой. Мы уверенно играем на поле и с «Ливерупелем, и с «Сити» или «ПСЖ». Они знают, что мы можем дать бой.



В АПЛ пока ничего не решено. Несколько матчей назад говорили: «Юнайтед» закончился. Но потом мы трижды вернулись», — цитирует Рэшфорда официальный сайт «МЮ».

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице. Сегодня, 20 декабря, команда сыграет с «Лидсом» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Начало — в 19.30 по московскому времени.