Рэшфорд рассказал, как восстанавливается после травм

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, как быстро может оправиться от травмы.

«Если я получу травму, то не буду счастливым. Иногда приходится вытаскивать себя, если этого не делаешь, тогда окружающим приходится вытаскивать тебя, и именно это произошло в ситуации с плечом. Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я довольно быстро оправился от этого», — цитирует Рэшфорда The Guardian.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.