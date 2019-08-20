Рэшфорд просит Twitter принять меры в связи с расистскими оскорблениями Погба

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в Twitter призвал представителей социальной сети к действиям после того, как ее пользователи позволили себе расистские оскорбления после матча второго тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1) в отношении Поля Погба. Француз не реализовал пенальти в этой игре.

— Достаточно, нужно остановить это, — написал англичанин. — «Манчестер Юнайтед» — это большая семья, и Поль Погба — ее важная часть. Атакуя его, вы атакуете нас всех.

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