Рэшфорд просит Twitter принять меры в связи с расистскими оскорблениями Погба
13:59
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в Twitter призвал представителей социальной сети к действиям после того, как ее пользователи позволили себе расистские оскорбления после матча второго тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1) в отношении Поля Погба. Француз не реализовал пенальти в этой игре.
Enough now, this needs to stop @Twitter https://t.co/275sc9RriQ— Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019
— Достаточно, нужно остановить это, — написал англичанин. — «Манчестер Юнайтед» — это большая семья, и Поль Погба — ее важная часть. Атакуя его, вы атакуете нас всех.
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