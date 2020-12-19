Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продлит контракт с клубом в ближайшее время, сообщает Daily Star.

По информации источника, 23-летний англичанин заключит новую сделку с «красными дьяволами» на пять лет, по которой будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2020/21 Рэшфорд забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Манчестер Юнайтед». Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.