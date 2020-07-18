Рэшфорд поздравил «Лидс» с возвращением в премьер-лигу и удалил твит
09:39
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Лидс» с возвращением в английскую премьер-лигу. Команда Марсело Бьельсы накануне обеспечила себе прямую путевку в АПЛ.
«Как фанат «МЮ» я рад видеть «Лидс» в премьер-лиге, где их место. Мои поздравления», — написал Рэшфорд в Twitter.
«МЮ» и «Лидс» — давние соперники, но последний раз последние играли в АПЛ 16 лет назад.
Через некоторое время Рэшфорд удалил свой твит.
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