Рэшфорд поздравил «Лидс» с возвращением в премьер-лигу и удалил твит

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Лидс» с возвращением в английскую премьер-лигу. Команда Марсело Бьельсы накануне обеспечила себе прямую путевку в АПЛ.

«Как фанат «МЮ» я рад видеть «Лидс» в премьер-лиге, где их место. Мои поздравления», — написал Рэшфорд в Twitter.

«МЮ» и «Лидс» — давние соперники, но последний раз последние играли в АПЛ 16 лет назад.

Через некоторое время Рэшфорд удалил свой твит.