Рэшфорд попал в список самых влиятельных людей будущего по версии Time
18:00
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд оказался в списке самых влиятельных людей будущего по версии издания Time.
Этот рейтинг описывается, как 100 будущих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки и здравоохранения.
В обновленный рейтинг категории «Активисты» попал и Рашфорд, который помогал с едой детям из малообеспеченных семей Великобритании. Примечательно, что он первый спортсмен в данном списке.
Несколько других спортсменов попали в рейтинг в категории «Феномены» — баскетболист «Далласа» Лука Дончич, квотербек Тревор Лоуренс, бегунья Сидни Маклафлин и словенская спортсменка, специализирующаяся в скалолазании Янья Гарнбрет.
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