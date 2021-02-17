Рэшфорд попал в список самых влиятельных людей будущего по версии Time

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд оказался в списке самых влиятельных людей будущего по версии издания Time.

Этот рейтинг описывается, как 100 будущих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки и здравоохранения.

В обновленный рейтинг категории «Активисты» попал и Рашфорд, который помогал с едой детям из малообеспеченных семей Великобритании. Примечательно, что он первый спортсмен в данном списке.

Who would have thought you could have captured this via an iPhone in my front room ? thank you @TIME very proud ?? #TIME100Next pic.twitter.com/5rHFcEMAlB — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 17, 2021

Несколько других спортсменов попали в рейтинг в категории «Феномены» — баскетболист «Далласа» Лука Дончич, квотербек Тревор Лоуренс, бегунья Сидни Маклафлин и словенская спортсменка, специализирующаяся в скалолазании Янья Гарнбрет.