Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рэшфорд попал в список самых влиятельных людей будущего по версии Time

18:00
Маркус Рашфорд. Фото Reuters
Маркус Рашфорд. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд оказался в списке самых влиятельных людей будущего по версии издания Time.

Этот рейтинг описывается, как 100 будущих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки и здравоохранения.

В обновленный рейтинг категории «Активисты» попал и Рашфорд, который помогал с едой детям из малообеспеченных семей Великобритании. Примечательно, что он первый спортсмен в данном списке.

Несколько других спортсменов попали в рейтинг в категории «Феномены» — баскетболист «Далласа» Лука Дончич, квотербек Тревор Лоуренс, бегунья Сидни Маклафлин и словенская спортсменка, специализирующаяся в скалолазании Янья Гарнбрет.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир