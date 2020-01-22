Рэшфорд пообещал помочь «Манчестер Юнайтед» закончить сезон в топ-4 АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который из-за травмы пропустит от 6 до 12 недель, опубликовал новый пост в своем Twitter.

«Спасибо, ребята, я вернусь до конца сезона, чтобы помочь моей команде претендовать на топ-4», — написал 22-летний англичанин в ответ на сообщение пресс-службы АПЛ.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 31 матч за «МЮ», забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками, отставая от 4-й строчки на 6 баллов.

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