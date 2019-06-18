Рэшфорд подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с 21-летним нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как сообщает The Times, соглашение будет долгосрочным. Однако сроки и условия нового контракта не уточняются. Действующее соглашение нападающего истекает летом следующего года.

В завершившемся сезоне Рэшфорд провел за "МЮ" в чемпионате Англии и Лиге чемпионов 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал 8 голевых передач. Его трансферная стоимость по состоянию на 13 июня, по данным transfermarket, составляет 80 миллионов евро.