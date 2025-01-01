Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на слухи о своем будущем.

31 декабря издание The Sun сообщило, что 27-летний англичанин ведет переговоры с агентством Stellar о поиске нового клуба.

«В последние недели ходит много фэйковых историй, но это уже слишком. Я никогда не встречался ни с какими агентствами, таких планов у меня нет», — написал Рэшфорд в соцсетях.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Футболист не выходил на поле в последних пяти матчах «МЮ».