Рэшфорд не сыграет в оставшихся матчах сезона

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подтвердил, что полузащитник Маркус Рэшфорд не сможет принять участие в матчах против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

«Тилеманс и Рэшфорд не смогут сыграть», — сказал Эмери на пресс-конференции перед матчем 37-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

При этом, по условиям арендного соглашения с «Манчестер Юнайтед», футболист не может быть заявлен на игру против этого клуба, которая состоится в рамках заключительного 38-го тура.

В последний раз Рэшфорд выходил на поле за «Астон Виллу» 22 апреля в матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2). В этой игре он повредил подколенное сухожилие.

27-летний Рэшфорд, который принадлежит «Манчестер Юнайтед», находится в «Астон Вилле» в аренде с февраля 2025 года — контракт действует до 30 июня 2025 года. По данным источников ESPN, руководство «Астон Виллы» еще не определилось с тем, будет ли выкупать футболиста. Соответствующий опцион составляет около 53 миллионов долларов.

За «Астон Виллу» в сезоне-2024/25 полузащитник в 17 матчах забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.