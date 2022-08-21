Рэшфорд не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что не собирается уходить из клуба.

14 августа сообщалось, что 24-летним англичанином интересуется «ПСЖ».

«Я на все сто процентов верен «Манчестер Юнайтед», для меня этот вопрос даже не обсуждается. Я чувствую, что вне зависимости от ситуации должен полностью выкладываться ради себя, семьи, друзей и фанатов. Я всегда хотел и хочу оставаться в «Манчестер Юнайтед» настолько долго, насколько это возможно, хочу бороться за трофеи с командой. Надеюсь, мы вернемся на прежний уровень, я буду стараться сделать так, чтобы это произошло», — приводит Sky Sports слова Рэшфорда.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 2 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.