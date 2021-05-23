Рэшфорд не исключил, что может покинуть «Манчестер Юнайтед» и рассказал о любви к «Реалу» и «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не исключил, что может покинуть команду.

«Вижу ли я себя играющим в другом чемпионате? Никогда не говори «никогда». Как бы я описал свой идеальный клуб, кроме «Манчестер Юнайтед»? Я — большой фанат «Реала» и «Барселоны». В этих клубах всегда выступали сильные футболисты, эти команды всегда играли в привлекательный футбол. Всем нравятся «Реал» и «Барселона», — цитирует The Guardian Рэшфорда.

В сезоне-2020/21 провел 56 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 21 гол и 15 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего англичанина в 85 миллионов евро.