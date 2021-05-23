Рэшфорд не исключил, что может покинуть «Манчестер Юнайтед» и рассказал о любви к «Реалу» и «Барселоне»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не исключил, что может покинуть команду.
«Вижу ли я себя играющим в другом чемпионате? Никогда не говори «никогда». Как бы я описал свой идеальный клуб, кроме «Манчестер Юнайтед»? Я — большой фанат «Реала» и «Барселоны». В этих клубах всегда выступали сильные футболисты, эти команды всегда играли в привлекательный футбол. Всем нравятся «Реал» и «Барселона», — цитирует The Guardian Рэшфорда.
В сезоне-2020/21 провел 56 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 21 гол и 15 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего англичанина в 85 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/global/2021/may/22/marcus-rashford-whenever-i-hear-no-i-ask-myself-why-not
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