Рэшфорд назван самым дорогим игроком по версии Football Observatory, Роналду — вне топ-100
Авторитетный портал CIES Football Observatory выпустил свое традиционное полугодичное исследование стоимости футболистов чемпионатов «Большой пятерки».
Стоимость футболистов рассчитывается не только исходя из уровня их игры, но и из ряда других факторов, включая возраст и длительность текущего контракта. Таким образом, в топе рейтинге не нашлось места возрастным Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Первый занял 97-ю строчку с оценочной стоимостью в 54 миллиона , второй — 131-ю со стоимостью 47 миллионов.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, чья стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро.
В тройку также вошли Эрлин Холанн из дортмундской «Боруссии» (152 миллиона) и Трент Александр-Арнолд из «Ливерпуля» (151,6 миллиона).
Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:
1. Маркус Рэшфорд (Англия, «Манчестер Юнайтед») — 165,6 миллиона евро
2. Эрлин Холанн (Норвегия, «Боруссия» Д) — 152
3. Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль») — 151,6
4. Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед») — 151,1
5. Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ») — 149,4
6. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д) — 148,3
7. Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико») — 141,5
8. Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария») — 139,2
9. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити») — 136,9
10. Кай Хаверц (Германия, «Челси») — 136
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