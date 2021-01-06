Авторитетный портал CIES Football Observatory выпустил свое традиционное полугодичное исследование стоимости футболистов чемпионатов «Большой пятерки».

Стоимость футболистов рассчитывается не только исходя из уровня их игры, но и из ряда других факторов, включая возраст и длительность текущего контракта. Таким образом, в топе рейтинге не нашлось места возрастным Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Первый занял 97-ю строчку с оценочной стоимостью в 54 миллиона , второй — 131-ю со стоимостью 47 миллионов.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, чья стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро.

В тройку также вошли Эрлин Холанн из дортмундской «Боруссии» (152 миллиона) и Трент Александр-Арнолд из «Ливерпуля» (151,6 миллиона).

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Маркус Рэшфорд (Англия, «Манчестер Юнайтед») — 165,6 миллиона евро

2. Эрлин Холанн (Норвегия, «Боруссия» Д) — 152

3. Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль») — 151,6

4. Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед») — 151,1

5. Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ») — 149,4

6. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д) — 148,3

7. Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико») — 141,5

8. Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария») — 139,2

9. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити») — 136,9

10. Кай Хаверц (Германия, «Челси») — 136