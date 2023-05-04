Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед», если продлит контракт с командой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 25-летний англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ», если подпишет новое соглашение. Действующий контракт Рэшфорда истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне нападающий провел 51 матч за манкунианцев во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач.