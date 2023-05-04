Рэшфорд может стать самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед», если продлит контракт с командой
Нападающий «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 25-летний англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ», если подпишет новое соглашение. Действующий контракт Рэшфорда истекает летом 2024 года.
В текущем сезоне нападающий провел 51 матч за манкунианцев во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.05
|22:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|1 : 0
|3.05
|22:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 0
|4.05
|22:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5
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