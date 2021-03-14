Рэмзи из-за травмы может пропустить матчи сборной Уэльса
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи из-за травмы левого бедра может пропустить матчи сборной Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2022, сообщила пресс-служба туринцев.
В клубе рассказали, что Рэмзи и голкипер Джанлуиджи Буффон пропустят матч серии А с «Кальяри». Восстановление футболиста может занять до 20 дней. Таким образом, хавбек может пропустить матчи сборной Уэльса с Бельгией, Чехией и товарищескую игру с Мексикой.
В текущем сезоне 30-летний валлиец сыграл в 26 матчах за «Ювентус», забив 2 гола и сделав 5 точных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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