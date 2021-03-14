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Рэмзи из-за травмы может пропустить матчи сборной Уэльса

14:58
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи из-за травмы левого бедра может пропустить матчи сборной Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2022, сообщила пресс-служба туринцев.

В клубе рассказали, что Рэмзи и голкипер Джанлуиджи Буффон пропустят матч серии А с «Кальяри». Восстановление футболиста может занять до 20 дней. Таким образом, хавбек может пропустить матчи сборной Уэльса с Бельгией, Чехией и товарищескую игру с Мексикой.

В текущем сезоне 30-летний валлиец сыграл в 26 матчах за «Ювентус», забив 2 гола и сделав 5 точных передач.

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