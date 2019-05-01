Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмси, который летом перейдет в "Ювентус", обратился к болельщикам лондонского клуба и заявил, что больше не сыграет в составе канониров. Ранее сообщалось, что из-за травмы левого подколенного сухожилия игрок не сможет помочь своей команде в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Валенсией". Встреча пройдет в Лондоне завтра, 2 мая.

18 апреля Рэмси получил травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Наполи" (1:0). Хавбек уже пропустил игру 35-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:3).

– Мне грустно говорить, но матч с "Наполи" был последним для меня в футболке "Арсенала": к сожалению, травма не позволит мне выйти на поле в этом сезоне. Я очень разочарован тем, что не доиграю до конца за мой клуб, ведь я все еще футболист "Арсенала". К сожалению, ничего не могу поделать, но я хотел бы сказать болельщикам спасибо за поддержку. Это было большое путешествие на поле и вне его, так много всего произошло за 11 лет. Я приходил в "Арсенал" молодым юношей, а ухожу женатым мужчиной, отцом троих мальчишек. Ухожу полным гордости и хороших воспоминаний, которыми буду дорожить. В выходные будет мой последний домашний матч, это будет эмоционально. С нетерпением жду встречи с вами. И еще раз от всего сердца благодарю вас всех, - написал Рэмси в своем Инстаграме.

28-летний полузащитник выступал за "канониров" с 2008 года, вместе с арендами в "Кардифф" и "Ноттингем".