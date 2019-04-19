17:25 | Футбол — Англия

Рэмси из-за травмы не сыграет с "Кристал Пэлас"

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Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси из-за травмы подколенной артерии не сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", информирует официальный сайт лондонцев. Встреча пройдет в воскресенье, 21 апреля, начало – в 18.00 (мск).

Рэмси получил травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Наполи" (1:0). Со следующего сезона 28-летний валлиец будет выступать за "Ювентус".

Арсенал - Кристал Пэлас

 

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