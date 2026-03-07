«Рексем» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии

«Рексем» и «Челси» сыграют в Кубке Англии 7 марта

«Рексем» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Кубка Англии в субботу, 7 марта. Матч пройдет на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«Рексем» — «Челси» : трансляция матча Кубка Англии в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Рексхэм» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».