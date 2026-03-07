Гол Гарначо принес «Челси» победу над «Рексемом» в Кубке Англии

«Челси» на выезде обыграл «Рексем» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 4:2.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник «Рексема» Сэм Смит. На 40-й минуте лондонцы отыгрались благодаря автоголу голкипера Артура Оконкво.

На 79-й минуте Каллум Дойл снова вывел хозяев вперед, но спустя три минуты счет сравнял Джон Ачимпонг. В концовке основного времени «Рексем» остался в меньшинстве, красную карточку получил Джордж Добсон.

На 96-й минуте победный гол «Челси» забил Алехандро Гарначо. На 120+5-й минуте отличился Жоао Педро.

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Ранее в эту стадию пробились «Ливерпуль» и «Арсенал». «Рексем» вылетел из турнира.

Кубок Англии. 1/8 финала.

07 марта, 20:45. Racecourse Ground (Рексем)

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