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Рекордсмен по числу матчей в АПЛ Бэрри завершил карьеру в 39 лет

17:54
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Эвертона» Гарет Бэрри завершил карьеру футболиста, сообщает Sky Sports.

39-летний английский футболист является рекордсменом АПЛ по количеству проведенных матчей (653). Бэрри становился чемпионом Англии (2011/12) и обладателем Кубка страны (2011) вместе с «горожанами».

Последним клубом хавбека был «Вест Бромвич», за который провел 6 матчей в минувшем сезоне.

В активе Бэрри 53 матча за сборную Англии и три гола.

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