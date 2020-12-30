Регилон заявил, что Моуринью принесет «Тоттенхэму» трофей в этом сезоне

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон выразил уверенность в том, что «шпоры» выиграют трофей в сезоне-2020/21.

«Не помню, где именно я читал об этом, но видел, что Моуринью выигрывал трофей на второй год работы со всеми своими командами. Сейчас я смотрю на Жозе и вижу, как он уверен в своих силах. Я и сам чувствую уверенность, и считаю, что мы точно выиграем какой-нибудь турнир. С такой психологией, как у нас в команде, титулы приходят рано или поздно», — приводит AS слова Регилона.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Шпоры» дошли до полуфинала Кубка английской лиги и вышли в плей-офф Лиги Европы. В январе команде Жозе Моуринью предстоит начать выступление в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.